Bestätigt: Queen wird in der St. George's Chapel beigesetzt

Nun sind die Details zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) offiziell. Am 8. September verstarb die britische Monarchin auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral. Seither herrscht in ihrem Land Staatstrauer. Das ganze Volk sollte noch einmal die Gelegenheit bekommen, sich von ihr zu verabschieden, weshalb der Sarg öffentlich aufgebahrt wurde. In wenigen Stunden soll schließlich die Beisetzung stattfinden. Nun wurde auch bekannt gegeben, wo genau die Queen bestattet wird.

Wie unter anderem Just Jared berichtete, wurde nun bestätigt, dass die Beerdigung für das verstorbene Staatsoberhaupt zunächst in Westminster Abbey stattfinden soll. Anschließend wird der Sarg dann nach Schloss Windsor überführt. Auf dessen Gelände soll sie dann in der St. George's Chapel beigesetzt werden. Somit wird die Queen an der Seite ihres Gatten Prinz Philip (✝99) ihre letzte Ruhe finden.

Doch nicht nur ihr Mann ist in der Kapelle beigesetzt. Auch der Vater der Queen, König George VI. (✝56) und ihre Mutter Queen Mum (✝101) fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Die Schwester der Regentin, Prinzessin Margaret (✝71), wurde ebenfalls dort begraben.

Getty Images Der Schmuck auf dem Sarg der Queen

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images Queen Elizabeth mit ihren Eltern König George IV und Elizabeth Bowes-Lyon

