So wird das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. ablaufen

Heute ist es so weit: Queen Elizabeth II. (✝96) findet heute ihre letzte Ruhe. Vor elf Tagen gingen schlechte Nachrichten um die Welt: Die britische Monarchin ist nach 70 Jahren Regentschaft auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Seitdem herrscht große Trauer unter ihrer Familie, Freunden und ihrem Volk. Um die einstige Königin in Ehren zu halten, wird schon seit einer Woche eine Prozession für sie abgehalten. Heute findet die Beerdigung der Queen statt, wobei diese einem strikten Ablauf folgt.

Um 11:44 Uhr wird der Sarg der Königin mit einem Trauerzug von der Westminster Hall in die Westminster Abbey gebracht. Dort finden sich laut Spiegel rund 2000 Gäste ein – darunter befinden sich auch Politiker wie Joe Biden (79) und Frank-Walter Steinmeier (66). Um 12:55 Uhr wird dann das "Last Post"-Hornsignal ertönen, was den Anfang eines zweiminütigen Schweigens markiert. Erst um 17 Uhr findet dann der Gottesdienst statt: In der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor werden Krone, Zepter und Reichsapfel vom Sarg entfernt und auf den Altar gelegt – danach wird der Sarg in die Erde gesetzt.

Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth ist ein regelrechtes Jahrhundertereignis, das die ganze Welt bewegt. Auf diesen Tag hat sich Großbritannien auch lange vorbereiten müssen: Seit 20 Jahren probt die Polizei das Ganze. Die Beerdigung stellt demnach auch die größte Sicherheitsoperation für das Vereinigte Königreich dar.

Getty Images Die Queen mit ihrem Corgi im Februar 1970

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung im Jahr 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1954

