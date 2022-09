Charlotte und George werden hinter dem Sarg der Queen laufen

Werden die Enkel der Queen (✝96) an der großen Trauerfeier teilnehmen? Elf Tage nach ihrem Tod findet heute die Beisetzung der Monarchin in der Westminster Abbey statt. Zunächst erwartete man, dass der Nachwuchs von Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) wegen der emotionalen Belastung nicht an dem historischen Tag teilnehmen würde. Doch aus dem Protokoll für den heutigen Gottesdienst kann man nun entnehmen: Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) werden hinter dem Sarg der Queen mitlaufen!

Wie ET nun berichtete, wurde der Ablauf für die heutige Trauerfeier veröffentlicht. Diese Verordnung besagt, dass auch George und Charlotte eine besondere Rolle bei der Beisetzung ihrer Urgroßmutter einnehmen werden. Denn ebenso wie ihre Eltern werden sich auch der Neunjährige und seine siebenjährige Schwester im Trauerzug hinter dem Sarg einordnen – und hinter ihren Eltern an der Prozession teilnehmen.

Vor allem George soll als zukünftiger Thronfolger eine "starke symbolische Botschaft" übermitteln und deshalb an der Beisetzung teilnehmen. Williams jüngster Sohn Prinz Louis (4) hingegen wird vermutlich nicht an der Trauerfeier teilnehmen – anders als seine älteren Geschwister wurde der Vierjährige nämlich nicht von dem königlichen Palast bestätigt.

Getty Images Die Royals bei Trooping the Colour

Mirrorpix / MEGA Dei britische Königsfamilie bei der Militärparade im Mai 2022

Instagram / theroyalfamily Porträt von Queen Elizabeth II. anlässlich des Platin-Jubiläums, 2022

