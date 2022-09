Durch London: Letzte Prozession zu Ehren von Queen Elizabeth

Queen Elizabeth II. (✝96) macht sich auf ihren letzten Weg durch London! Soeben fand die große Trauerfeier zu Ehren der verstorbenen Königin statt. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Rituale zu ihren Ehren abgehalten – dazu gehörten auch einige Trauerzüge durch Schottland und England. Nun wird der Sarg der Queen ein letztes Mal bewegt: Die finale Prozession durch London hat begonnen!

Zahlreiche Fans sind vor Ort in der britischen Hauptstadt, um dieses Spektakel mit eigenen Augen sehen und sich ein letztes Mal verabschieden zu können: Der Sarg der Regentin wird in diesen Momenten von der Westminster Abbey zum Wellington Arch gebracht. Laut offiziellem Plan soll die Prozession, der auch die Königsfamilie um Charles (73), William (40) und Co. angehört, um 13 Uhr Ortszeit dort ankommen. Auf dem Weg dorthin wird die Queen ein letztes Mal am Buckingham-Palast vorbeigefahren – dort warten ihre Angestellten bereits aufgereiht, um sich ein letztes Mal verabschieden zu können. Vom Wellington Arch aus wird der Sarg dann in die St. George's Chapel gebracht, wo die Queen schließlich neben Prinz Philip (✝99) beerdigt wird. Während der Sarg gerade noch auf einem Karren gezogen wird, wird die letzte Strecke nach Windsor mit einem Auto vollzogen werden.

Auf dem Sarg der Queen liegen auf der Royal-Standard-Flagge ihre Krone, ihr Reichsapfel und ihr Zepter – sowie Blumen mit einer persönlichen Botschaft von Charles: "Liebe und hingebungsvolle Mummy", ist auf dem Brief unter anderem handschriftlich zu lesen. Die Myrte in dem Gesteck stammt aus einer Pflanze von Elizabeths Hochzeitsstrauß.

Getty Images Der Sarg der Queen vor der Westminster Abbey

Getty Images Die königliche Familie folgt dem Sarg der Queen

Getty Images Sarg von Queen Elizabeth II.

