Gäste aus aller Welt: So war der Gottesdienst für die Queen

Die Welt nimmt Abschied von Queen Elizabeth II. (✝96)! In einem feierlichen Gottesdienst kamen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in der Westminster Abbey in London zusammen. Mit dabei waren neben US-Präsident Joe Biden (79) und dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (66) auch der japanische Kaiser und Vertreter europäischer Königshäuser. Hinter dem Sarg der Queen schritt die königliche Familie in die Kathedrale. Mit dabei waren zur Überraschung vieler auch Prinz Williams (40) Sohn Prinz George (9) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (7).

