Geheimversteck: So wird Begräbnis der Queen fotografiert

So versteckte sich der Fotograf der Royals! Wichtige Momente werden bei dem britischen Königshaus um den neuen König Charles III. (73) immer fotografisch festgehalten. Dazu gehört auch die Beisetzung von Queen Elizabeth II. (✝96), denn das ist nicht nur ein trauriger Tag, sondern vor allem ein großes historisches Ereignis. Diese Aufgabe erfüllte der hauseigene Fotograf Arthur Edwards. Doch um bei diesem wichtigen Staatsakt nicht zum Störfaktor zu werden, musste Arthur sich vor der Öffentlichkeit verstecken!

Um die Beerdigung der Queen mit seiner Kamera nicht zu stören, gibt es speziell für Arthur vorgesehene Verstecke: Wie The Sun erklärte, befindet sich am westlichen Eingang der Westminster Abbey eine geheime Fotografenbox. Dort soll Arthur sich schon bei der Trauerfeier von Prinz Phillip (✝99) versteckt haben. Und auch in der St. George's Chapel soll es eine geheime Säule geben, von der aus Arthur seine Fotos durch eine Art Briefkastenschlitz machen konnte. Da hindurch zu fotografieren sei "genau wie die Verstecke für Vogelbeobachtung, in denen Prinz Philip während seines Ruhestandes [...] Stunden verbrachte", scherzte der Fotograf.

Seit dem Tod der Queen am 8. September bereitete sich das ganze Land auf den Tag der Beerdigung vor. Neben den Standardprozeduren wie dem Trauergottesdienst gipfelte die Beisetzung in einer großen Prozession des Sarges durch ganz London. Ein Tag, der sicherlich in die Geschichte eingehen wird – auch dank Arthurs Fotos aus seinen Verstecken.

Mark Case/Getty Images Royal-Fotograf Arthur Edwards bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Juni 2005

Getty Images Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

