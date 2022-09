Lange Funkstille: Der Wendler und Laura knutschen im Netz

Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) zeigen ihre Liebe endlich wieder in den sozialen Medien. Im Netz erfreuen der Schlagersänger und die Influencerin ihre Community immer wieder mit Pärchenfotos oder heißen Aufnahmen von sich. In den letzten Wochen wurde es jedoch ungewöhnlich still um die beiden Turteltauben. Nun meldeten sich die Eheleute aber mit einem neuen Post zurück: Laura veröffentlichte einen verliebten Schnappschuss mit ihrem Ehemann.

In ihrer Instagram-Story postete die 22-Jährige nun das Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren Liebsten innig küsst. Augenscheinlich befinden sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin und der 50-Jährige auf einem Boot, wo offenbar eine sehr romantische Stimmung aufkam, sodass der Wendler und seine Laura einfach nicht die Finger voneinander lassen konnten. Ihren Post versah die Webbekanntheit zudem mit einer kleinen Liebeserklärung an den "Egal"-Sänger. "Ich liebe dich", betitelte sie das Foto schlicht und fügte ihrer Bildunterschrift noch zwei Smileys mit Herzaugen hinzu.

Im August hatte Laura zuletzt einige gemeinsame Aufnahmen mit dem ehemaligen DSDS-Juror geteilt. Damals waren die Turteltauben gemeinsam in New York City, wo sie offenbar viel Spaß hatten. So zeigte eines der Bilder das Duo beispielsweise beim Eisessen, während ein anderes die Webstars am Time Square abbildete.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller in New York City, 2022

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Ex-Schlagerstar Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

