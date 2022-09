Nach Prozession: Wo wird Queen Elizabeth II. beigesetzt?

Queen Elizabeth II. (✝96) findet nun ihre letzte Ruhe. Am 8. September erschütterten traurige Nachrichten die ganze Welt: Die britische Monarchin starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Nach der zehntägigen Trauerzeit wurde dem einstigen Staatsoberhaupt vor wenigen Stunden mit einer traditionellen Zeremonie die letzte Ehre erwiesen – aber wo wird die Queen nach der Prozession beerdigt?

Wie The Sun jetzt berichtete, ist das Staatsbegräbnis der einstigen Monarchin seit Jahren unter dem Codenamen London Bridge geplant: So soll die Queen laut diesen Plänen nach einer Trauerfeier in der St. George's Chapel in die King George VI Memorial Chapel auf Schloss Windsor überführt und beigesetzt werden – dort werden aber nur Mitglieder der britischen Königsfamilie anwesend sein. Die Kapelle selbst ist seit dem 19. Jahrhundert die bevorzugte Begräbnisstätte für die britische Königsfamilie. Auch die Queen Mum (✝101), Prinzessin Margaret (✝71) und der Vater der Verstorbenen, König George VI. (✝56), nach dem diese Stätte auch benannt wurde, wurden hier bereits beigesetzt.

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip (✝99), wurde nach seinem Tod im vergangenen Jahr in der St. George's Chapel bestattet. Doch nach der Beerdigung des einstigen Oberhaupts wird das Ehepaar, das 73 Jahre lang verheiratet war, auch nach seinem Tod wieder vereint sein: Nach der Bestattung der Queen wird auch Philips Sarg in ihre letzte Ruhestätte, in die King George VI Memorial Chapel, überführt werden.

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Porträt von Queen Elizabeth II. anlässlich des Platin-Jubiläums, 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth mit ihren Eltern König George VI. und Elizabeth Bowes-Lyon

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de