Offener Brief am Sarg: Charles' letzte Worte an die Queen

Mit diesen süßen Worten verabschiedet König Charles (73) seine Mutter. Heute findet Queen Elizabeth II. (✝96) ihre letzte Ruhe und wird Seite an Seite mit ihrem Mann Prinz Philip (✝99) und ihren Eltern in der St. George's Chapel beigesetzt. Besonders für die Familie der Monarchin ist die Beerdigung eine emotionale Herausforderung. Mit viel Liebe zum Detail wird die Regentin verabschiedet. Nun wurden sogar Charles' letzte Worte an die Queen enthüllt!

Den Sarg der Queen zieren nicht nur die Imperial State Crown und Blumengestecke. Auf den Blumen ist außerdem ein kleiner Brief zu sehen. Dieser stammt aus der Feder von König Charles und ist an die verstorbene Regentin gerichtet. "Liebe und hingebungsvolle Mummy", ist auf der Notiz in dem Gesteck zu lesen. Ob diese auch von den restlichen Kindern der Queen stammt, ist nicht bekannt.

Eine ähnliche Geste stammte auch von Prinz Harry (38) und Prinz William (40) bei der Beerdigung ihrer Mutter Prinzessin Diana (✝36). Damals schrieben sie einen Brief an ihre Mama und legten ihn auf den Sarg – und auf beiden Umschlägen war ebenfalls das Wort "Mummy" zu lesen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009

Getty Images Die Blumen auf dem Sarg der Queen

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

