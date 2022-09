Wie verarbeiten Prinz George und Louis den Tod der Queen?

Fangen die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) langsam an, die Situation zu verstehen? Am 8. September starb die Queen im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Seitdem trauern die Royal-Fans, vor allem aber die Familie der britischen Monarchin. Vor allem für ihre Urenkel Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und ihr jüngerer Bruder Prinz Louis (4) scheint diese Zeit der Trauer besonders schwer zu sein: Kate verriet jetzt, wie vor allem ihre beiden Jungs mit dem Tod der Queen umgehen.

Wie The Sun jetzt berichtete, verriet Kate gegenüber dem australischen Generalgouverneur David Hurley, wie ihre Kinder mit dem Tod ihrer Urgroßmutter umgehen: So soll George "langsam begreifen, wie wichtig seine Urgroßmutter war und was vor sich geht", während sein jüngerer Bruder damit "kämpft, den Tod der Queen zu verstehen". Außerdem stelle der 4-Jährige jetzt viele Fragen: Zum Beispiel, ob sie immer noch Spiele in Balmoral spielen können, obwohl die Queen "nicht mehr da sein wird".

Anders als Louis werden seine Geschwister George und Charlotte bei dem Staatsbegräbnis ihrer Urgroßmutter in der Westminster Abbey am 19. September dabei sein: Sie werden hinter ihren Eltern gehen – und damit vor Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Meghan (41).

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2016

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

Getty Images Die Royal-Family im Juni 2022 in London

