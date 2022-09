Zollt Königsgemahlin Camilla der Queen mit Brosche Tribut?

Möchte Königsgemahlin Camilla (75) damit ein Zeichen setzen? Heute fand das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (✝96) statt. Zunächst wurde ein Gottesdienst in der Westminster Abbey abgehalten. Danach wurde der Sarg der Königin in einem Trauerzug durch London getragen und anschließend per Auto weiter zur St.-George's-Kapelle in Windsor transportiert, wo die Queen ihre letzte Ruhe finden wird. Zur Trauerfeier wählte Camilla eine ganz besondere Brosche, um der Queen zu gedenken.

Für das Staatsbegräbnis entschied sich die Königsgemahlin für ein schwarzes Kleid in A-Linie sowie eine Strumpfhose, Pumps und einen Hut. Doch ihre Kleidung war nicht das Interessante an ihrem Outfit, sondern ein besonderes Schmuckstück: Sie trug eine Brosche, die bereits Queen Victoria gehört hatte. Das Accessoire ist herzförmig und trägt die Zahl 60, die für das sechste und letzte Jahrzehnt von Victorias Herrschaft steht. Wollte Camilla damit den beiden langen Regentschaften der ehemaligen Königinnen Tribut zollen?

In einem BBC-Interview, das vor der landesweiten Schweigeminute am vergangenen Sonntag ausgestrahlt wurde, sprach Camilla über ihre Schwiegermutter: "Sie hatte diese wundervollen blauen Augen, die, wenn sie lächelte, ihr ganzes Gesicht erhellten. Ich werde mich immer an ihr Lächeln erinnern. Dieses Lächeln ist unvergesslich", schwelgte die 75-Jährige in Erinnerungen.

Getty Images König Charles III., Queen Consort Camilla und Prinzessin Anne bei der Beerdigung der Queen

Getty Images Herzogin Meghan, Queen Consort Camilla, Prinz George, Prinzessin Kate und Charlotte, Gräfin Sophie

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla in Ascot, England 2019

