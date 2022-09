15.000 Euro weg: Eric Sindermann wurde in Frankreich beklaut

Ernüchterung bei Eric Sindermann (34)! Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer ist derzeit bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen – und schon dort läuft es für den selbst ernannten Modekönig alles andere als glatt. Mit seiner damaligen Partnerin Katharina Hambuechen gerät er in dem Format immer wieder aneinander und machte sogar kurzzeitig Schluss. Und auch nach den Dreharbeiten scheint er sich nicht erholen zu können. Auf dem Weg in den Partyurlaub wurde Eric nun beklaut!

In seiner Instagram-Story berichtete der 34-Jährige von dem frustrierenden Startschuss für seine Reise, die er mit zahlreichen Reality-TV-Bekanntheiten unter dem Motto "Sommertrip der Stars" angetreten ist. In Frankreich kam es zu einem Zwischenfall. "Wurden auf dem Rastplatz beklaut. Kamera, Laptops und Handy im Wert von 15.000 Euro wurden geklaut. Sind gerade megadown", schilderte Eric und erklärte: "Die Kamera war so wichtig und unsere Karten für die Fähre fehlen auch noch und werden digital nicht akzeptiert."

Demnach musste die Reisegruppe rund um ihn, Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat Ingo (32) und Temptation Island-Bekanntheit Credo La Marca einen Zwischenstopp bei der Polizei einlegen. "Sind seit drei Stunden bei der Anhörung. Natürlich spricht hier keiner Englisch. Willkommen in Frankreich", klagte Eric.

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer Dr.Sindsen

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Ingo im Januar 2022

