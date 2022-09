Alleinerziehende Mama: Cathy Hummels braucht Unterstützung!

Auch Cathy Hummels (34) braucht manchmal Hilfe! Viele kennen sie nur als Spielerfrau an der Seite von Fußballer Mats Hummels (33), aber Cathy geht mittlerweile als Moderatorin von Shows wie Kampf der Realitystars ihren ganz eigenen Weg. Daran hat auch die Trennung von Mats nichts geändert – nur bei der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Ludwig (4) hat sie sich neu arrangiert. Doch auch als alleinerziehende Mama kommt Cathy nicht immer ohne Hilfe aus!

"Ich habe ja, Gott sei Dank, meine Eltern. Und es ist wirklich so: Wenn der Mats kann, ist der Ludwig bei ihm", stellte Cathy im Interview mit RTL News klar. Aber sie meinte auch, dass sie als Ludwigs Mama natürlich immer noch die größte Verantwortung habe und es ihre Aufgabe sei, alles zu organisieren. "Das ist viel, aber es lohnt sich", betonte die 34-Jährige. Auch wenn sie Ludwig gerne zu Veranstaltungen und Terminen mitnehme, sei das ja nicht immer möglich. Daher scheint sie für die Unterstützung von Ludwigs Papa und ihren Eltern besonders dankbar zu sein.

Einen anderen Mann außer Ludwig scheint es in Cathys Leben derzeit also nicht zu geben. Dafür sprach auch die Position ihrer Schleife am Dirndl auf dem Oktoberfest in München, was für ordentlich Gesprächsstoff sorgte: Sie trug das Band links, was eigentlich als traditioneller Hinweis gilt, dass man Single ist. Zu ihrem Liebesleben äußerte Cathy sich aber erst mal nicht weiter.

Instagram / fischerfredi Cathy Hummels mit ihrem Papa Fredi, Dezember 2017

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Münchner Oktoberfest im September 2022

