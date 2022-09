Chrissy Teigen ist erleichtert: Sie spürt endlich ihr Baby!

Chrissy Teigen (36) ist überglücklich! Mit ihrem Mann John Legend (43) erwartet sie derzeit das dritte gemeinsame Kind. Dabei musste das Model im Jahr 2020 einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Erst vor wenigen Tagen erklärte Chrissy, dass sie damals keine Fehlgeburt, sondern eine Abtreibung hatte, um ihr eigenes Leben zu retten. Das Baby hätte ohnehin nicht überleben können. Doch dieses Mal scheint während der Schwangerschaft alles in bester Ordnung zu sein: Chrissy kann ihren Nachwuchs nun sogar schon spüren!

In einem Twitter-Beitrag ließ die 36-Jährige ihrer Freude freien Lauf. "Endlich spüre ich das Baby, sodass ich meinen Arzt nicht mehr täglich per SMS um einen Ultraschall bitten muss", schrieb die Kochbuchautorin und verdeutlichte mit einem Emoji, wie glücklich sie darüber ist. Scheint, als hätten die vergangenen Erlebnisse Spuren hinterlassen und die werdende Dreifach-Mama immer wieder in Unruhe versetzt.

Die Nachricht, dass es sich vor zwei Jahren nicht um eine Fehlgeburt, sondern um eine Abtreibung gehandelt hatte, zieht für Chrissy momentan Hasskommentare nach sich. "Ich wusste, dass das passieren würde. [...] Wenn euch das ein besseres Gefühl gibt, toll. Ich fühle mich deshalb aber nicht schlechter", stellte sich die Moderatorin ihren Hatern entgegen.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy-Awards 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

