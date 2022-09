Oh, là, là! Hier knutscht Enrique Iglesias wild einen Fan ab

So hoch hat wohl selten ein Fanherz schlagen dürfen! Schon seit Jahrzehnten bringt Enrique Iglesias (47) nicht nur mit seinen Balladen die Herzen zum Schmelzen. Auch mit 47 Jahren ist der Latino immer noch heiß begehrt. Privat ist der Sänger zwar längst an Anna Kournikova (41) vergeben und stolzer Vater von drei Kindern. Ein Fan kam nun aber trotzdem in den Genuss und wurde stürmisch von Enrique abgeknutscht!

In einem Instagram-Video ist die stürmische Begegnung zu sehen. Bei einem Meet & Greet in Las Vegas schoss der Musiker offenbar übers Ziel hinaus: Ein weiblicher Fan umarmte ihn und er drückte ihr einen Kuss auf die Wange, während sie ein Foto mit ihm knipste – doch das reichte offenbar noch nicht. Seine Bewunderin wandte sich dem "Hero"-Interpreten zu, bis sich ihre Münder trafen und es in einer wilden Knutscherei endete. Erst nach einer Weile lösten sich die beiden lachend wieder voneinander.

Die Follower des gebürtigen Spaniers feiern die Aktion. "Was hat sie für ein Glück! Du bist der Beste zu deinen Fans!", beneidete ein User die Frau in dem Video. Andere hingegen sind in Gedanken bei seiner Partnerin und den Kindern. "Es tut mir leid für seine Familie, das sehen zu müssen", gab ein Nutzer zu bedenken.

Instagram/annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias bei einem Meet & Greet in Las Vegas im September 2022

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seinen Zwillingen im Juli 2021

