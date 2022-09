Showdown im GZSZ-Kiez: Kann Martin endlich gestoppt werden?

Nervenkitzel für alle GZSZ-Fans: In der beliebten Vorabendserie geht es derzeit besonders dramatisch zu. Nachdem der gewalttätige Martin (gespielt von Oliver Franck, 47) den Kolle-Kiez verließ, taucht er dort auf einmal wieder als Obdachloser auf, der sich Hals über Kopf in Lilly (gespielt von Iris Mareike Steen, 30) verliebt, nachdem die beiden miteinander im Bett landeten. Für Lilly war es eine einmalige Sache, aber der eifersüchtige Martin beginnt einen Stalking-Terror. Jetzt kommt es endlich zum Showdown!

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, wie es bei GZSZ um die Geschichte mit Lilly und Martin weitergeht, der sollte ab hier nicht weiterlesen!

In einer Pressemitteilung von RTL verrät der Sender, wie spannend es in der Daily-Soap am 26. und 27. September zugehen wird. Als Martin realisiert, dass er keine Chance hat, bei Lilly zu landen, beschließt er, sie zu entführen. Er packt die Ärztin und versucht, sie zu betäuben. Gerade noch rechtzeitig eilen Nihat und Emily ihrer Freundin zu Hilfe und bringen den Stalker mit einer Eisenstange zu Boden. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, legt er sich mit seinem Rivalen Nihat an. Vor Angst schubst Emily Martin dann in einen Fluss. Panisch laufen Lilly und ihre Helfer weg und überlassen Martin seinem Schicksal!

Wieder bei klarem Bewusstsein, fangen die drei so langsam an zu verstehen, dass sie Martin aller Wahrscheinlichkeit nach umgebracht haben. Sie sind mit der Situation überfordert und stellen sich daraufhin die Fragen: Können sie sich ein Alibi verschaffen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Martin gefunden wird? Können sie mit der Schuld, einen Menschen getötet zu haben, überhaupt leben?

RTL GZSZ: Lilly (Iris Mareike Steen) und Martin (Oliver Franck) küssen sich

RTL GZSZ: Martin (gespielt von Oliver Frank)

RTL GZSZ: Martin (gespielt von Oliver Frank)

