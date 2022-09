Trotz Skandal: Wie wurde Gräfin Sophie Liebling der Queen?

Gräfin Sophie von Wessex (57) hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu Queen Elizabeth II. (✝96)! Die Frau von Prinz Edward (58) erbte nach dem Tod der Queen zahlreiche Patronate von ihr. Bei einer Mahnwache für die verstorbene Regentin ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf und zeigte, wie schmerzlich der Verlust für sie ist. Dabei verlief Sophies Royal-Karriere nicht makellos – doch wie wurde sie eigentlich der Liebling der Queen?

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, hatte Sophie in der königlichen Familie keinen leichten Start: In Gesprächsmitschnitten, die als "Sophie Tapes" bekannt wurden, kritisierte sie 2001 den damaligen Premierminister Tony Blair und die Royals. Doch die Queen verzieh ihr und Sophie avancierte zu ihrem Liebling. "Die Queen hat immer geschätzt, dass ihre Ehe Bestand hatte, während ihre drei anderen Kinder sich scheiden ließen. Das hat sie auch Sophies Hingabe zugerechnet", erklärte ein Insider die Beziehung.

Auf Schloss Windsor verbrachten die Queen und Sophie in den vergangenen Jahren viele Sonntagnachmittage zusammen: Bei einer Tasse Tee hätten sie dabei die Geschehnisse Revue passieren lassen und sich auf den neuesten Stand gebracht. Anschließend hätten sie gerne Weltkriegsfilme und -dokumentationen geschaut.

Getty Images Prinz Edward mit seiner Frau Sophie von Wessex

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. und ihre Schwiegertochter Sophie Wessex

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2022

