Wie steht Lukas Baltruschat heute zum Korb der Bachelorette?

Die letzte Rose hat jemand anderes bekommen – Lukas Baltruschat nahm an der letzten Staffel von Die Bachelorette auf RTL teil. Er verliebte sich in Sharon Battiste (30), doch diese entschied sich im Finale gegen ihn und für Jan Hoffmann, mit dem sie immer noch liiert ist. Seitdem sind einige Monate vergangen. Wie geht der Zweitplatzierte heute mit Sharons Abfuhr um?

Promiflash traf Lukas auf einem Event der Ex-Bachelor-Teilnehmerin Nele Wüstenberg (29), die das zweijährige Bestehen ihres Labels nelipies the brand in Hamburg präsentierte. Der 28-Jährige blickt gelassen auf seine Bachelorette-Zeit zurück: "Mittlerweile ist das Ganze schon eine lange Zeit her, ich habe genug Zeit gehabt, das auch für mich verarbeiten zu können. Klar, es ist immer noch Thema und du wirst draußen angesprochen, aber ich werde jetzt nicht mehr mit Sharon konfrontiert."

Der Personal Trainer habe sowohl mit Sharon als auch mit Jan einen guten Kontakt. Der Ausgang der Show sei aber für keinen mehr ein Thema: "Sharon hat eine Entscheidung getroffen, ich denke, dass das das Richtige für sie war", sagt Lukas. Er glaube, dass "alles aus einem Grund passiert". Deswegen sei Sharons Entscheidung auch verständlich gewesen: "Wenn sie mit einem anderen Mann mehr Bindung und mehr Gefühle hat, dann ist es immer richtig. Es ist ja wichtig, dass beide Seiten mitspielen", weiß er.

