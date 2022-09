Authentisch: Samira Klampfl zeigt After-Baby-Bauch im Bikini

Samira Klampfl (28) zeigt erneut, wie sehr eine Schwangerschaft den weiblichen Körper verändert. Im vergangenen Mai waren die Bachelor in Paradise-Schönheit und ihr Liebster Serkan Yavuz (29) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem teilt das Paar auf seinen Social-Media-Accounts auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit der kleinen Nova Skye Sya oder Fotos vom After-Baby-Body der Mama. Nun präsentierte Samira ihren Bauch erneut ganz ungefiltert und unzensiert.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty nun einen Schnappschuss vom Sonnenbaden im Bikini mit ihren Followern, auf dem auch ihr After-Baby-Bauch bestens zu erkennen ist. Angesichts von Samiras schlanker Taille und ihrer flachen Körpermitte ist kaum zu glauben, dass die gebürtige Bayerin vor rund vier Monaten noch eine XXL-Babykugel mit sich herumtrug. Dennoch hat die Schwangerschaft auch Spuren am Körper des Realitystars hinterlassen: So ist Samiras Bauch beispielsweise nicht mehr so straff wie zuvor. "Zum ersten Mal Sonne für mich im Urlaub. Morgen ist unser letzter Tag", schrieb die 28-Jährige zu dem Foto.

Im Rahmen einer Fragerunde mit ihrer Community verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin dann auch noch, ob sie mit ihrem Körper zufrieden ist. "Also ich muss meinem Körper schon Respekt zollen", begann Samira zu erzählen. Ihr Bauch habe sich nach der Geburt nämlich ohne viel Sport wieder sehr gut zurückgebildet.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im September 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de