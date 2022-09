Fans aufgeregt: Erster Teaser von "Temptation Island V.I.P."

Bald wagen wieder neue Paare den Treuetest! Bei Temptation Island V.I.P. testen prominente Pärchen, ob der Partner in der Lage ist, einer verführerischen Versuchung standzuhalten und treu zu bleiben. Für viele eine echte Herausforderung, die in den vergangenen Staffeln für jede Menge Streit, Tränen und auch die ein oder andere Trennung sorgte. Bald geht das Reality-Format mit einer brandneuen Staffel an den Start – und der erste Teaser ließ bereits aufgeregte Fans zurück!

Auf Instagram teilte der offizielle Account von "Temptation Island V.I.P." einen kurzen Clip, der die neue Staffel ankündigte. Das Einzige, was zu sehen ist, sind die Hände der Paare. "Ihr habt den Temptation-Sound genauso vermisst wie wir?", heißt es in der Beschreibung – und die Fans reagieren mit aufgeregten Kommentaren. "Wann fängt die neue Staffel an?", will ein begeisterter Fan wissen "Abend-/Nachtprogramm gesichert", freut sich ein anderer. Auch die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin Elli Loretta kann es kaum erwarten: "Gott, ich bin so gespannt auf die neue Staffel!", schrieb sie.

Wer die Teilnehmer sind, wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber die Fans gaben schon fleißig Tipps ab. Vor allem das Ex on the Beach-Pärchen Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni steht hoch im Kurs, aber viele gaben ihre Stimme auch Christina Dimitriou (30) und ihrem Freund Aleksandar Petrovic (31).

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten beim Lagerfeuer

Instagram / elliloretta Elli Loretta, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

