Fans vermuten: Das sind die "Temptation Island V.I.P."-Paare

Temptation Island V.I.P. geht bald in die nächste Runde! In diesem Experiment setzen vier Promi-Paare ihre Beziehung aufs Spiel und wollen wissen, ob ihre Liebe eine Zukunft hat. Zwei Wochen lang werden die Ladys und ihre Männer in getrennten Villen untergebracht und müssen in dieser Zeit einigen Versuchungen widerstehen. Wer wagt sich dieses Mal ins Abenteuer, um sich und seinen Partner zu testen? Fans haben bereits erste Vermutungen!

Auf TikTok gibt es schon erste Spekulationen zu den Teilnehmern. Viele User sind sich sicher, dass Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) im TV ihre Treue unter Beweis stellen werden. Ganz oben auf der Liste stehen auch Christina Dimitriou (30) und ihr Freund Aleksandar Petrovic (31) – die gebürtige Griechin war bereits in der ersten Staffel von Temptation Island zu sehen. Unter den weiteren Favoriten befindet sich auch das On-Off-Pärchen Michelle Daniaux und Luigi Birofio.

Eine aufmerksame TikTok-Userin fand die Social-Media-Pause von Tommy und Sandra sehr verdächtig. Ihrer Meinung nach sei dies ein Indiz dafür, dass die zwei im Moment mit den Dreharbeiten für das Format beschäftigt sind. In den vergangenen Wochen schien es allerdings zwischen dem Ex on the Beach-Paar zu kriseln. Der Franzose war viel am Feiern, woraufhin sich die Beauty auf Instagram sichtlich enttäuscht zeigte: "Auf den ganzen Storys erkenne ich meinen Tommy nicht wieder und das tut weh."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou und Aleks Petrovic 2021

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio

Instagram / tommypedroni Sandra Sicora und Tommy Pedroni

