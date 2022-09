So süß gratuliert Eugen seiner Dagi Bee zum 28. Geburtstag

Zu ihrem Ehrentag darf sich Dagi Bee (28) über niedliche Worte ihres Gatten freuen! Seit rund sieben Jahren ist die YouTuberin mit Eugen Kazakov (28) zusammen, seit 2018 sogar verheiratet. Im Dezember 2021 durften die beiden dann auch noch ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen. Sohnemann Nelio ist seither der ganze Stolz des Paares. Nun feiert die Internetbekanntheit sogar schon ihren ersten Geburtstag als Mama – und auch Eugen meldet sich mit zuckersüßen Zeilen, um Dagi zu gratulieren!

In seiner Instagram-Story teilte er zwei Paarfotos mit seiner Frau und schrieb dazu: "Endlich 28. Und immer noch dieselbe wie vor sieben Jahren." In der gemeinsamen Zeit mit Dagi hat der Regisseur einiges erlebt. "Du hast mich so viel Schönes gelehrt und mir gezeigt, vor allem ein besserer Mensch zu sein. Dafür bin ich dir auf ewig dankbar", richtete Eugen liebevolle Worte an die Mutter seines Sohnes und schwärmte weiter: "Meine bessere Hälfte. Mein Anker. Meine Seelenverwandte. Meine wahre Liebe."

Zum Abschluss wünschte er ihr "nur das Beste, Gesundheit, Glück, Liebe und dass deine Träume in Erfüllung gehen." Außerdem schenkte er seine Liebsten einen Trip in die Schweiz! "Die Überraschungsreise geht morgen früh direkt weiter – und wir genießen das erste Mal deinen Geburtstag zu dritt", betonte Eugen.

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Mann Eugen

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

