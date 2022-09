Zusammengezogen: Haben Julian Claßen und Tanja mehr Pläne?

Wie stellen sich Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) ihre gemeinsame Zukunft vor? Nachdem der YouTube-Star mit seiner Ex Bibi Claßen (29) den Schlussstrich gezogen hatte, lernte er vor vier Monaten die Schwimmerin kennen. Nun sind sie ein Herz und eine Seele und verreisten schon häufiger zusammen oder turteln herum. Promiflash fragte bei ihnen mal nach: Schmieden Julian und Tanja auch schon weitere Zukunftspläne?

Beim kinderTag 2022 plauderte das Paar mit Promiflash über ihre Beziehung. Dabei erklärte Tanja ehrlich: "Wir wohnen zusammen, ansonsten haben wir nichts geplant. Wir lassen jetzt alles auf uns zukommen." Sie wollen lediglich zusammen Zeit verbringen und viel reisen. Julian betonte außerdem, dass er sich einfach mit seiner Liebsten ganz viel unterhalten wolle.

Dass die zwei gerne verreisen, zeigte sie bereits ihren zahlreichen Fans auf Instagram. So verbrachten sie unter anderem einige Zeit in dem Ferienhaus des Influencers in Spanien, flogen nach Dubai oder genossen einen romantischen Urlaub in Paris.

Promiflash Julian Claßen und Tanja Makarić beim Kindertag in Berlin

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

