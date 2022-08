Julian und Tanjas Paris-Liebesurlaub: Folgt bald Verlobung?

Wird es hier etwa richtig ernst? Aktuell kann es Julian Claßen (29) nicht lassen, der ganzen Welt sein Glück unter die Nase zu reiben: Nach der Liebespleite mit Ehefrau Bibi (29), besser bekannt als BibisBeautyPalace, hat er nun in Tanja Makarić (25) die Richtige gefunden. Gemeinsam präsentieren sie sich im Netz ultraverliebt und geben Einblicke in ihre Luxusurlaube. Gerade sind die beiden in Paris – das wäre doch der perfekte Moment für einen Antrag...

In ihren Instagram-Storys zeigten Tanja und Julian, wie sie die Straßen rund um den berühmten Eiffelturm besuchten und Fotos vor dem Wahrzeichen schossen. Die Stadt der Liebe bietet die perfekte Kulisse für die romantische Frage aller Fragen – finden wohl auch die Frischverliebten! Sie filmten ihre ineinander verschlungenen Hände vor dem Turm, während an der Hand der 25-Jährigen große Ringe prangten – ist das etwa ein Zeichen?

Doch nicht nur Julian hat es nach der Trennung in die französische Hauptstadt verschlagen – auch seine Ex Bibi erlebte hier schon einen Liebesurlaub mit ihrem Neuen Timothy Hill. Hand in Hand und aneinandergeschmiegt wurden die Turteltauben dort im Juni beim Spazierengehen gesichtet.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić vor dem Eiffelturm

privat Bibi Claßen und Timothy Hill in Paris

