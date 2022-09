Blake Livelys Kids freuen sich total auf ihr Geschwisterchen

Die Familie von Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (45) wächst weiter! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die Gossip Girl-Darstellerin und ihr Mann wieder Eltern werden. Auf einem Event in New York präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch. Ihre drei Töchter James (7), Inez (5) und Betty (2) bekommen also schon bald ein weiteres Geschwisterchen. Ein Insider verriet jetzt: Die Mädchen können es gar nicht mehr erwarten!

Eine Quelle plauderte nun gegenüber US Weekly aus, wie sehr sich Blakes Nachwuchs auf Baby Nummer vier freut. "Die Kinder können es kaum erwarten und fühlen ständig ihren Bauch. Das ist so süß", meinte der Informant zu wissen. Die 35-Jährige und ihr Mann sollen ebenfalls schon total aufgeregt sein: "Sie und Ryan sind beide sehr glücklich."

Das Geschlecht ihres Babys haben die Eheleute bislang noch nicht verraten. Laut einem weiteren Insider sollen sich Blake und Ryan nach drei Töchtern nun jedoch einen Sohn wünschen. "Aber natürlich möchten sie einfach ein gesundes Baby haben, egal welches Geschlecht es hat", hatte die Quelle vor wenigen Tagen gegenüber dem Magazin berichtet.

UPI/Newscom/SIPA Blake Lively, September 2022

Getty Images Schauspieler Ryan Reynolds mit seiner Frau Blake Lively

Getty Images Blake Lively im Februar 2022 in New York

