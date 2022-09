Nach drei Töchtern: Blake Lively und Ryan wünschen sich Sohn

Vor wenigen Tagen ließ Blake Lively (35) die Baby-Bombe platzen: Sie ist tatsächlich zum vierten Mal schwanger! Auf einer Veranstaltung in New York präsentierte die Schauspielerin in einem kurzen Kleid erstmals ihren bereits gut sichtbaren Babybauch der Öffentlichkeit. Mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (45) hat der Gossip Girl-Star schon drei Töchter. Deshalb sollen Blake und Ryan wohl dieses Mal auf einen Jungen hoffen.

Ein Insider verriet US Weekly, dass sich das Paar einen Sohn wünsche. "Aber natürlich möchten sie einfach ein gesundes Baby haben, egal welches Geschlecht es hat", fügte die Quelle hinzu. Egal ob es ein Junge oder Mädchen werde, das Ehepaar liebe es, Eltern zu sein. Sie seien bereit, ihre Familie zu vergrößern. "Der Zeitpunkt ist perfekt, weil alle ihre Kinder einen Altersunterschied von zwei Jahren haben. Sie bleiben also bei ihrem Muster", erzählte der Insider weiterhin.

Auch Blake selbst hat sich auf besagtem Event bereits zu der Schwangerschaft geäußert. "Ich liebe es einfach, Dinge zu erschaffen. Ob es beim Backen ist, beim Geschichten erzählen, ob es Business ist oder Menschen. Ich erschaffe einfach gerne", scherzte die werdende Mutter. Außerdem sei sie einfach verrückt nach ihrer Familie.

UPI/Newscom/SIPA Blake Lively, September 2022

Splash News / ActionPress Blake Lively schwanger beim Forbes Power Women's Summit

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

