Nach dem Korb von Bachelorette Sharon: Datet Lukas wieder?

Ist Lukas Baltruschat schon über Sharon Battiste (30) hinweg? Den Personal Trainer aus Hamburg hatte es in der vergangenen Staffel von Die Bachelorette schwer erwischt: Er verliebte sich in die Schauspielerin und flirtete sich bis ins Finale. Doch zur Überraschung vieler Zuschauer entschied sich Sharon am Ende gegen ihn – und für den Floristen Jan Hoffmann, mit dem sie auch bis heute zusammen ist. Hat Lukas' Herz sich inzwischen von dieser Enttäuschung erholt? Und ist er schon wieder bereit für eine andere Frau?

Genau diese Fragen stellte Promiflash dem Hottie jetzt bei Nele Wüstenbergs (29) Event für ihre Marke nelipies the brand in Hamburg. "Eigentlich gehe ich unverändert ans Daten ran – aber klar braucht man erst mal Zeit für sich, wenn man eine sehr intensive Datingphase hatte", betonte Lukas daraufhin. "Aktuell bin ich noch nicht an dem Punkt, an dem ich sage, ich kann jemanden so nah an mich heranlassen. Weil es eine sehr prägende und intensive Zeit war und jetzt brauche ich erst mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich", erklärte der 28-Jährige. "Aber wenn die Richtige kommt, dann definitiv." Also datet er gerade niemanden? "Nein", stellte der Muskelmann klar.

Wie prägend die Zeit mit Sharon für Lukas war, wurde auch in einem Promiflash-Interview im Juli deutlich. So beschrieb er seine Gefühlslage nach dem Finale: "Ich war definitiv traurig und enttäuscht, da ich mir natürlich vorgestellt habe, wie es wäre, wenn es jetzt weitergeht in Deutschland mit uns beiden." Eine gemeinsame Zukunft nach der Show habe der Hamburger auf jeden Fall gesehen.

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL Sharon Battiste und Lukas Baltruschat

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Boy 2022

