Nach Queen-Beisetzung: William und Kate nehmen Termin wahr!

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) gehen wieder ihrer Arbeit nach! Vor zwei Wochen verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland – am Montag fand ihr zu Ehren ein großes Staatsbegräbnis statt. Auch Kate und William nahmen in der Westminister Abbey zum letzten Mal Abschied. Ihre geplante USA-Reise cancelten sie nach dem Ableben der einstigen britischen Monarchin erst einmal. Nun nahmen sich die Eheleute aber Zeit für einen Termin!

Zu Ehren der Queen besuchten der Prinz und die Prinzessin von Wales jetzt in Windsor die Menschen, die es in kürzester Zeit geschafft hatten, alles für die Beerdigung der 96-Jährigen auf die Beine zu stellen. Dafür bedankten sich Kate und William bei den Mitarbeitern höchstpersönlich. Die beiden erschienen in schlichten schwarzen Outfits, lauschten intensiv ihren Mitmenschen und führten angeregt einige Gespräche.

Was auffällt: Kate und William machten nach dem großen Staatsbegräbnis einen deutlich gelösteren Eindruck. Sie wirkten gefasster und konnten sogar schon wieder ein wenig lachen. In den vergangenen Tagen hatten sich die beiden Royals viele Male der Öffentlichkeit gezeigt und trauerten gemeinsam mit den Fans.

Getty Images Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Prinz William im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor Sandringham House

