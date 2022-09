Robbie Williams sicher: Dieser Spross wird sein Nachfolger

Robbie Williams (48) erkennt sich selbst in einem seiner Kinder! Mit seiner Frau Ayda Field Williams (43) hat der Musiker inzwischen vier Kids. Obwohl es damit in seinem Leben ruhiger geworden ist, bleibt der Sänger weiterhin der Bühne treu. Den Hang zum Rampenlicht kann der "Angels"-Interpret auch in einem seiner Sprösslinge beobachten: Dieses Kind wird laut Robbie sicher in seine Fußstapfen treten!

In der kommenden Folge der Talkshow "Bestbesetzung", die am 22. September auf MagentaTV ausgestrahlt wird, plauderte der 48-Jährige über seine Familie. Vor allem seine Tochter Theodora komme offenbar ganz nach ihrem Papa. "Ich finde, Teddy ist wie ich, so ein Bühnentyp", erzählte Robbie. Die Musik liege der Zehnjährigen wohl im Blut. "Sie kommt auch mit ins Studio, sie singt, sie schreibt Songs, sie performt, sie tanzt den ganzen Tag. Sie hat eine riesen Persönlichkeit", berichtete er von seiner Erstgeborenen.

Robbie wolle auch gar nicht erst versuchen, seine Kinder von einem Leben in der Öffentlichkeit abzuhalten, um den Reiz nicht noch mehr zu fördern. Stattdessen wolle er sie unterstützen. "Wenn es dann Probleme gibt – hoffentlich nicht – dann weiß ich wahrscheinlich gut, wie man damit umgehen kann", erklärte der Künstler.

Getty Images Robbie Williams mit seiner Ehefrau Ayda Fields

Instagram / aydafieldwilliams Robbie, Theodora Rose, Charlton Valentine und Colette Josephine Williams mit Ayda Field

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Denkt ihr, dass Teddy tatsächlich in Robbies Fußstapfen treten wird? 286 Stimmen 198 Das klingt sehr danach, finde ich! 88 Ich finde, das kann man in dem Alter noch nicht sagen.



