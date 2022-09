Nackter Robbie Williams: Ayda teilt witzigen Schnappschuss

Ayda Field Williams (43) gewährt allen Robbie Williams-Fans einen ziemlich privaten Einblick! Seit 2010 sind die Schauspielerin und der Sänger bereits verheiratet – und noch immer über beide Ohren ineinander verliebt. Witzige Urlaubsbilder oder Videos aus ihrem Familienalltag präsentieren die Eltern von drei Kids deshalb immer wieder total stolz im Netz. Für ihre Community hatte Ayda nun einen etwas anderen Schnappschuss von Robbie parat!

Via Instagram teilte Ayda am Samstag eine Aufnahme von ihrem Gatten. Darauf ist Robbie (48) komplett nackt und nur von einer Bettdecke umhüllt, wie er samt Schlafmaske ein gemütliches Schläfchen einlegt. "Rob hatte gestern den ganzen Tag Interviews. So lag er da heute Morgen", schrieb sie zu dem Bild und versicherte, dass der "Angels"-Interpret ihr natürlich die Erlaubnis erteilt hätte, das Pic von seinem Nickerchen zu posten.

Dass sich Robbie in Aydas nähe so richtig fallen lassen kann, bestätigte er erst kürzlich in einem Interview mit Grazia – und gab zu, dass ihn seine Liebste sogar dazu gebracht hätte, nicht mehr mit Fremden schlafen zu wollen. Bevor er Ayda kennenlernte, hätte er schließlich große Freude daran gehabt, mit unbekannten Leuten in die Kiste zu steigen.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine Frau Ayda Field

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams im September 2022

Olivier Borde / Bestimage Celebs / actionpress Robbie Williams und Ayda Field Williams

