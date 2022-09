"Schwere Zeit": Haben Nader und Louisa Jindaoui Stress?

Was ist bei den Jindaouis los? Seit mehreren Jahren sind Nader (25) und Louisa Jindaoui ein Paar und zeigen ihren Fans im Netz nur zu gerne, wie groß ihre Liebe ist. Im Oktober des vergangenen Jahres krönten sie ihr Glück noch mit der Geburt der kleinen Tochter Imani Jindaoui. Doch auch bei dem YouTuber-Pärchen läuft nicht immer alles so rosig, wie es nach außen scheint. Nader gestand jetzt, dass sie eine schwere Zeit durchmachen.

In seiner Instagram-Story richtete der Fußballer von Hertha BSC sich an seine Community. "Leute, zurzeit bisschen schwere Zeit für uns", begann er sein Statement. "Zwischen mir und Louisa ist alles gut. Aber wir müssen viel klären und zusammenhalten." Dann deutete er den Grund an: Wenn Geld im Spiel sei, sei der Teufel im Spiel. "Entweder wir schaffen es jetzt durch diese Phase oder es wird die Jindaouis nicht mehr geben."

Worum es genau geht, verriet Nader allerdings nicht. Er wandte sich danach jedoch noch mal persönlich an seine Fans: "Wir werden jetzt auf jeden Fall einfach weitermachen, so gut es geht und alles im Hintergrund klären. Und wenn wir alles geklärt haben, klären wir euch dann irgendwann auf", vertröstete er seine Follower.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani, September 2022

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui mit seiner Tochter Imani, März 2022

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani, Januar 2022

