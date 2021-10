Das Warten hat ein Ende! Im Sommer hatten Nader (24) und Louisa Jindaoui stolz verkündet, dass sie erstmals Eltern werden. Die YouTuber schmissen kurz nach Verkündung dieser News eine Gender-Reveal-Party im kleinen Kreise und lüfteten das Geheimnis, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen. Schon in der vergangenen Woche vermuteten die Fans, dass das Baby auf der Welt ist – aber falsch gedacht: Die Webstars mussten sich noch gedulden. Bis jetzt, denn Imani hat das Licht der Welt erblickt.

In seinem Instagram-Feed teilte der stolze Papa nur wenige Stunden nach der Geburt seines Sprösslings ein Foto, um der ganzen Welt von seinem Glück zu berichten. Das Armband des Mädchens, das auf dem Bildbeitrag an seiner Mini-Hand zu sehen ist, verrät nicht nur den vollständigen Namen – den das Paar schon zuvor enthüllt hatte – sondern auch das genaue Datum und die Zeit der Geburt. Imani kam am 29. Oktober um 21:20 Uhr zur Welt. Viele Worte brauchte der 24-Jährige nicht, um das Bild zu beschreiben: Er betitelte es lediglich mit einem weißen Herz-Emoji.

Kurz darauf meldete sich der Fußballer auch in seiner Story zu Wort – musste allerdings flüstern, weil seine Kleine nach der Geburt eingeschlafen ist. "Sie schläft. Sie ist so süß. Sie sieht aus wie Papa", schwärmte Nader und strahlte übers ganze Gesicht. Seine Frau hat sich bisher noch nicht geäußert – offenbar erholt sie sich gerade von den Strapazen der vergangenen Stunden.

YouTube / Jindaouis Nader und Louisa Jindaoui

Instagram / naderjindaoui Die Tochter von Nader und Louisa Jindaoui

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, Web-Bekanntheiten

