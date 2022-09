"Skate Fever": Promi-Tanzpaare und Startdatum stehen fest!

Schon bald schnallen sich die Stars die Rollschuhe an! Die TV-Zuschauer erwartet schon bald ein neues Promi-Spektakel: "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen". Es wurde bereits bekannt, dass in dem Format unter anderem die Moderatorin Gülcan Kamps (40) nach ihrer Schwangerschaft ihr Comeback feiern wird – und auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) wagt sich auf die Rollbahn. Nun steht auch fest, welche Paare sich aus den Kandidaten ergeben – und wann das Ganze zu sehen ist!

Wie RTL2 nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, läuft "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ab dem 10. Oktober zur Primetime um 20:15 Uhr. Doch wer tanzt mit wem? Love Island-Star Adriano Salvaggio stellt sich mit GNTM-Bekanntheit Klaudia Giez (26) der Herausforderung. Andrej Mangold hingegen wird mit Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (29) über das Parkett rollen. TV-Heulsuse Gisele Oppermann (34) wiederum wird mit Ex-Profifußballer Thorsten Legat (53) versuchen, ihr Bestes zu geben.

Außerdem bildet Gülcan Kamps mit DSDS-Sieger Prince Damien (31) ein Pärchen. Comedy-Star Janina Korn und Ex-Prince Charming-Kandidat Manfred Karácsonyi werden ebenfalls Seite an Seite um den Sieg kämpfen. Auch Köln 50667-Star Janine Pink (35) und Walter Lehnertz (55) sind ein Team, genau wie Ex-Bachelor-Girl Linda Nobat (27) und der Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath (45). Ein echtes Love Island-Dreamteam geht ebenfalls an den Start: Melissa Damilia (26) und Tobias Wegener (29) sind auf Rollschuhen ein Paar.

RTL 2 Andrej Mangold bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

RTLZWEI Adriano bei "Skate Fever"

RTL 2 Gülcan Kamps bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

