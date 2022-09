Weiterhin verhärtete Fronten? Royals ignorieren Prinz Harry

Die Stimmung zwischen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) ist angeblich weiterhin angespannt. William soll seinem Bruder den Austritt aus dem Königshaus immer noch nicht verziehen haben. Das ließ der Thronerbe seinen Bruder wohl auch in den Tagen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) spüren. Einige ausnahmsweise versöhnliche Gesten soll es nur während des Gottesdienstes am vergangenen Montag gegeben haben. Insider verrieten jetzt, dass Prinz Harry sogar seinen Geburtstag alleine verbracht haben soll.

Laut der Sunday Times berichteten nun Insider des britischen Königshauses, dass Prinz William und sein Bruder immer noch weit von einer Versöhnung entfernt seien. Grund hierfür sollen nach wie vor die TV-Interviews von Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry sein. Nur wenige Tage nach dem Tod der gemeinsamen Großmutter wurde der jüngste Sohn von König Charles (73) 38 Jahre alt und soll diesen Tag komplett alleine verbracht haben.

Wie angespannt die Beziehung zwischen Harry und seiner Familie ist, zeigte sich möglicherweise bei der Totenwache in der vergangenen Woche. Wenige Tage vor der Trauerfeier versammelten sich die Enkelkinder der verstorbenen Queen, um ihr Respekt zu zollen. An Harrys Uniform fehlten auf den Schulterklappen jedoch die Initialen seiner Großmutter. Als nicht aktives Mitglied der royalen Familie durfte er diese angeblich nicht tragen, was wohl für weitere Streitigkeiten zwischen den Geschwistern sorgte.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Mahnwache

Anzeige

Getty Images Prinz William bei der Mahnwache der Enkel in der Westminster Hall, 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Zara Tindall im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de