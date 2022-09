"Bridgerton"-Prequel: Erstes Bild der jungen Queen Charlotte

Bridgerton-Fans bekommen endlich erste Einblicke! Die Netflixserie zog in den vergangenen Jahren zahlreiche Fans in ihren Bann. Das Historiendrama erzählt die Liebesgeschichten eng verbundener Figuren aus dem britischen Adel und folgt damit anderen Erfolgsformaten wie Downton Abbey und The Crown. Im April begeisterte die Ankündigung eines Prequels die Anhänger – und jetzt gibt es auch die ersten Bilder zu "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"!

Netflix veröffentlichte bei seinem offiziellen Fanevent das erste Bild zum neuen Prequel mit Schauspielerin India Ria Amarteifio als junge Queen Charlotte. Serienkollegin Adjoa Andoh (59) konnte den Neuzugang nur loben: "Eure peitschende, herzliche, witzige und scharfe Queen Charlotte hat etwas ganz Besonderes an sich. [...] India hat sich das alles zu eigen gemacht und ist damit durchgestartet!" In der Mutterserie wird die Königin im erwachsenen Alter von Golda Rosheuvel dargestellt. Die Fans müssen aber nicht auf Golda verzichten, denn auch sie wird ihre Rolle spielen.

Produzentin Shonda Rhimes (52) offenbarte bereits, worum es in dem Prequel gehen wird: "Ich kann Ihnen sagen, dass es eine Ursprungsgeschichte sein wird. Sie werden also eine jüngere Queen Charlotte sehen und ich werde auch mitspielen", erklärte sie. Im Zentrum soll die Liebesgeschichte zwischen Charlotte und King George stehen.

LIAM DANIEL/NETFLIX Ruth Gemmell, Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel in "Bridgerton"

Getty Images Der Cast von "Bridgerton" im März 2022

Getty Images Shonda Rhimes bei der Weltpremiere von der zweiten Staffel "Bridgerton"

