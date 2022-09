Familienzuwachs: Fiona Erdmann übernimmt eine Patenschaft

Fiona Erdmanns (34) Familie vergrößert sich! Die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin von 2007 ist heute stolze Mama von zwei Kindern: Gemeinsam mit ihrem Partner Moe hat sie nach Sohnemann Leo im Mai dieses Jahres Töchterchen Neyla bekommen. Im vergangenen August betonte die Mama zwar, dass sie sich noch ein drittes Kind vorstellen könnte – aber dass sie und Moe damit keine Eile hätten. Nun kann ihre Rasselbande sich aber doch über Zuwachs freuen: Fiona hat die Patenschaft für ein bedürftiges Kind übernommen!

"Es ist wirklich eine wahnsinnig große Herzensangelegenheit, weil es schon immer ein großer Wunsch von mir war", begann sie in ihrer Instagram-Story. "Unsere Familie wächst, wir haben ein 'neues Familienmitglied', es ist ein Junge – ich wollte immer schon eine Patenschaft übernehmen und einem Kind da draußen in der Welt helfen, das es etwas schwerer hat als wir", freute sich Fiona. Der Elfjährige heißt Mika und lebt in Tansania. Es handelt sich um eine sogenannte Wunschpatenschaft: "Mika hat uns als Familie ausgewählt und das fand ich total schön."

Doch was bedeutet die Patenschaft genau für Fiona und den Jungen? Sie beteiligt sich finanziell an seinem Leben und hält auch Kontakt zu ihm – nach Dubai ziehen wird er jedoch nicht. Weiter schilderte die Influencerin: "Selbst wenn er nicht bei uns ist, werden wir alles tun, damit er das Gefühl hat, dass er eine weitere Familie da draußen hat. Eine Familie, die ihn unterstützt, für ihn da ist und ihm seine Wünsche und Träume ermöglicht." Abschließend appellierte sie noch an ihre Follower, vielleicht auch eine Patenschaft für ein Kind in Erwägung zu ziehen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Sohn Leo im Legoland

Glaubt ihr, Fiona wird zusätzlich zur Patenschaft und ihren beiden Kindern irgendwann noch ein Baby bekommen? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen! Nein, das glaube ich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



