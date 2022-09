Komplett oben ohne: Sängerin Kesha lässt die Hüllen fallen!

Kesha (35) lebt ihre Freiheit aus! Die Sängerin ist für ihre besonders ausgefallenen Outfits sowie ihr auffälliges Make-up bekannt. Ihre wilden Looks präsentiert die "Die Young"-Interpretin aber nicht nur bei Auftritten und Events, sondern auch im Netz. Nun überraschte die Musikerin ihre Fans mit einem schlichteren, aber dennoch gewagten Schnappschuss: Kesha teilte ein Bild, auf dem man sie oben ohne sieht!

Die "Tik Tok"-Interpretin ließ für ihr neuestes Bild die Hüllen fallen: Ein Foto auf ihrem Instagram-Account zeigt sie nackt vor einer idyllischen grünen Landschaft stehen. Allerdings dreht sie der Kamera den Rücken zu, wodurch man einen Blick auf ihre nackte Rückseite werfen kann. Ihre Haare trägt sie offen, die ihr in leichten Wellen über die Schulter fallen. Ganz ohne Stoff präsentierte sich die 35-Jährige aber nicht – sie trägt einen beigen Cowboy-Hut.

Bereits während des Pride-Events in New York im vergangenen Juni zeigte sich die Sängerin schon mit wenig Stoff von ihrer sexy Seite: Sie trug einen schwarzen Leder-Body mit Cut-outs, den sie mit einem Gürtel sowie einer dicken Silberkette kombinierte. Damit setzte Kesha vor allem ihren knackigen Po besonders gut in Szene.

Getty Images Kesha im Juli 2022

Getty Images Kesha im SiriusXM Studio im Juni 2022

Getty Images Kesha, Sängerin

