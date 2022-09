Nach Hochzeit: Toni Garrn und Alex glänzen auf Fashion Week

Ihr erstes gemeinsames Event nach ihrer Hochzeit! Toni Garrn (30) und Alex Pettyfer (32) sind seit 2019 ein Paar. Erst im Juni 2022 machten sie ihre Liebe füreinander offiziell. Das Model und der Schauspieler gaben sich in einer traumhaften Location auf der Insel Paros in Griechenland das Jawort. Jetzt feierten die zwei in Mailand ihr Red-Carpet-Debüt als frisch vermähltes Ehepaar.

Laut DailyMail zeigten sich Toni und Alex jetzt das erste Mal nach ihrer Hochzeit gemeinsam. Bei der About-You-Show im Rahmen der Mailänder Fashion Week überzeugte Toni in einem schwarzen Lederkorsett mit einer eleganten Stoffhose. Ergänzt wurde ihr Outfit durch Goldschmuck und passende Heels. Ihre langen Haare trug sie glatt und ihre Smokey Eyes machten den Look komplett. Ehemann Alex trug ein klassisches braunes Tweet-Jackett mit Poloshirt, eine schwarze Hose und Turnschuhe.

Ähnlich gut gestylt zeigten sich die zwei bei ihrer Hochzeit im Juni auf der griechischen Insel. Für ihren Traum in Weiß wurde das deutsche Model von niemand Geringerem als dem Modedesigner Elie Saab (58) ausgestattet. Insgesamt wechselte die junge Mutter am Tag ihrer Hochzeit sogar viermal ihr Outfit.

Action Press Toni Garrn posiert auf der Fashion Week in Mailand

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn bei ihrer Hochzeit

Instagram / alexpettyfer Alex Pettyfer und Toni Garrn bei ihrer Hochzeit

