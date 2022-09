"Temptation Island V.I.P.": Diese Single-Männer nehmen teil!

Temptation Island V.I.P. startet ab Oktober in die dritte Runde! Die teilnehmenden Paare wurden bereits bekannt gegeben: Christina Dimitriou (30) und Aleks Petrovic (31), Michelle Daniaux und Gigi Birofio, Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni sowie Aurelio Savina (44) und Lala Aluas werden auf den Prüfstand gestellt werden. Jetzt steht auch fest, welche Singlemänner die Gruppe vervollständigen. Diese elf Hotties werden den vergebenen Frauen in der Show einheizen.

Einige Verführer sind bereits aus anderen Formaten bekannt: Der 23-jährige Flocke aus Kassel war schon in der Realitysoap Berlin - Tag & Nacht sowie in der Kuppelshow First Dates Hotel zu sehen. Auch bandelte er bereits mit der aus verschiedenen Realityshows bekannten Mrs.Marlisa an. Der 28-jährige Julian durfte bereits bei "Liebe im Sinn" an seinen Flirt-Skills feilen.

Außerdem dabei sind der 26-jährige Bennett, ein Soldat aus Dortmund, der 23-jährige Einzelhandelskaufmann Carmelo, der 32-jährige Dominik aus Wien, ein weiterer, 27-jähriger Soldat namens Sandro und der 26-jährige Student Justin aus Berlin. Auch der 25-jährige Versicherungsfachmann Marc, der 32-jährige Sicherheitsberater Milan, der 28-jährige Yannick und der 30-jährige Personal-Trainer Rob werden ihr Bestes geben, den Frauen den Kopf zu verdrehen.

RTL / Frank J. Fastner Justin, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Marc, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Milan, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Sandro, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Bennett

RTL / Frank J. Fastner Yannik, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Julian

RTL / Frank J. Fastner Rob, "Temptation Island V.I.P"-Verführer 2022

RTL / Frank J. Fastner Flocke, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Dominik, "Temptation Island V.I.P"-Verführer 2022

