Tod der Queen: Prinz William erzählt von rührendem Moment

Das war wohl ein Zeichen des Himmels! Am 8. September verkündete der britische Palast, dass sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (✝96) verschlechtert hatte. Deshalb reisten einige ihrer engsten Familienangehörigen zu ihrem schottischen Sommersitz, um Abschied von ihr nehmen zu können. Lediglich König Charles III. (73) und Prinzessin Anne (72) waren an Elizabeths Seite, als sie starb – andere Royals trafen erst später ein. Auch Prinz William (40) kam auf Schloss Balmoral an, als die Queen bereits verstorben war – allerdings erlebte er dort einen rührenden Moment.

Der älteste Sohn des Königs und seine Frau Herzogin Kate (40) besuchten jetzt die Windsor Guildhall. Dort bedankten sie sich bei allen, die beim Staatsbegräbnis der Queen mitgeholfen haben, welches am vergangenen Montag stattgefunden hatte. William teilte während seiner Ansprache einen bewegenden Moment mit den Mitarbeitern des Königshauses: Er berichtete, dass er nach dem Tod der Königin fünf Regenbögen über Balmoral gesehen habe, als er dort ankam. "Ihre Majestät hat auf uns herabgeschaut", ergänzte Kate die Geschichte ihres Mannes.

Doch nicht nur in Balmoral selbst war am Todestag der Monarchin der Himmel mit Farbe geziert: So wurden auch über dem Buckingham-Palast und Schloss Windsor Regenbögen gesichtet. Sogar am Tag vor der Aufbahrung der Queen bildete sich das optische Phänomen über der Westminster Hall.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in der Windsor Guildhall im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in der Windsor Guildhall

Anzeige

Getty Images Regenbogen über Windsor Castle am Todestag von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de