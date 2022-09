Kurz bevor die Queen starb: Regenbogen strahlte über London

Diese Neuigkeiten sorgen weltweit für große Trauer. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass Queen Elizabeth II. verstorben ist. Die britische Monarchin starb mit 96 Jahren in Schottland – viele ihrer Angehörigen waren Berichten zufolge an ihrer Seite. Auch in London versammelten sich zu Ehren der Königin Tausende Menschen, die Zeugen eines kleinen Wetter-Wunders wurden: Denn kurz bevor bekannt gemacht wurde, dass die Queen tot ist, erschien ein Regenbogen vor dem Buckingham Palace.

Aktuelle Fotos zeigen das rege Treiben der Royal-Fans vor dem Palast im Herzen Londons. Am Tor vor dem monumentalen Gebäude wurde der Tod der Monarchin durch ein Statement verkündet – kurz zuvor kam es zu dem emotionalen Spektakel. Über der Stadt strahlte auf einmal ein bunter Regenbogen, nachdem es zuvor in Strömen geregnet hatte.

Nachdem der Tod der Königin offiziell gemacht wurde, fielen sich die Menschen vor den Toren des Palasts weinend in die Arme. Dutzende Blumensträuße wurden zudem vor dem Gebäude abgelegt, um der Queen (✝96) die letzte Ehre zu erweisen.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Kirsty O'Connor / PA Photos / ActionPress Die Queen im Juli 2022

