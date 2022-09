"And Just Like That": Sarah Jessica Parker postet Skript-Pic

Es geht endlich wieder los! Die Fans der Serie And Just Like That können sich freuen. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass das beliebte Sequel der allseits bekannten Kultsendung Sex and the City eine zweite Staffel bekommen wird. Auch die Fortsetzung knüpft an das Leben der New Yorker Freundinnen an. Jetzt teilte Sarah Jessica Parker (57) erstmals einen Schnappschuss von dem Drehbuch.

Die Produktion der zweiten Staffel von "And Just Like That" scheint endlich gestartet zu sein. Das lässt zumindest der neuste Post von Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw auf Instagram vermuten. Die Schauspielerin teilte jetzt einen Schnappschuss ihres Drehbuches. "Vorerst nur so viel", schrieb die 57-Jährige unter ihren Beitrag. Was genau passiert und wie viele Folgen die Staffel haben wird, behielt die Mode-Ikone aber erstmal für sich.

Ihre 8,4 Millionen Follower auf Instagram sind zumindest aus dem Häuschen und kommentierten Saras Post fleißig. Reaktionen wie "Ich kann es kaum abwarten!", "Ich habe Gänsehaut" oder "Wir haben dich vermisst Carrie", schrieben Fans unter das Foto und freuten sich über die tollen Neuigkeiten.

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Sarah Jessica Parkers Drehbuch der Serie "And Just Like That"

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de