Ist es damit offiziell? Jona Steinig kuschelt mit Doina

Also doch? Zuletzt waren sich die Fans von Jonathan Steinig (26) sicher, dass es eine neue Frau an der Seite des einstigen Bachelorette-Kandidaten gibt. Nach seiner On-off-Romanze mit Laura Maria Rypa (26), die jetzt mit Pietro Lombardi (30) ein Kind erwartet, hing er verdächtig oft mit einem anderen Flirt des Sängers ab: Doina Barbaneagra. Eigentlich hieß es, sie seien nur Freunde – aber jetzt kuscheln Jona und Doina öffentlich im Netz!

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Influencer nun erneut Seite an Seite mit dem Model. Ein neugieriger Fan wollte daraufhin wissen: Lernt Jona womöglich gerade jemanden kennen? Seine Antwort war eindeutig: Der 26-Jährige posierte mit Doina, indem er sie von hinten umarmte – er lernt sie also vermutlich gerade kennen. Auf einem anderen Schnappschuss posieren die beiden für die Kamera und Jona lehnt seinen Kopf liebevoll an ihren.

In den vergangenen Tagen erschienen die zwei immer wieder zusammen auf Events, wie etwa bei Shows im Rahmen der Fashion Week in Mailand. Fans spekulierten daraufhin, dass zwischen ihnen etwas laufen könnte. Doch die Influencerin nahm den Gerüchten prompt den Wind aus den Segeln: Sie bezeichnete Jona in ihrer Story als "einen Freund".

Instagram / jonasteinig Doina Barbaneagra und Jonathan Steinig

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Ex-Bachelorette-Boy

Instagram / jonasteinig Doina Barbaneagra und Jonathan Steinig, September 2022

