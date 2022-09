Ernsthaft? Jona Steinig hängt mit nächster Ex von Pietro ab

Jonathan Steinig (26) wird erneut mit Pietro Lombardi (30) in Verbindung gebracht! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat führte in der Vergangenheit eine On-off-Romanze mit Laura Maria Rypa (26). Als die Influencerin verkündete, von ihrem Freund Pietro schwanger zu sein, spekulierten Fans sogar, ob nicht Jona der Vater ihres Kindes sein könnte. Immerhin hatte Laura noch was mit ihm, bevor sie wieder mit dem Sänger zusammen kam. Jetzt ließ sich Jona mit einer anderen Frau an seiner Seite blicken – und die hatte auch einst Pietro gedatet!

Jona besuchte gemeinsam mit Doina Barbaneagra die Show von Lascana auf der About You Fashion Week. Dafür schmissen sich die beiden in stylishe Outfits und posierten auf dem roten Teppich für die Fotografen. Der Instagrammer legte auf dem Red Carpet die Hand auf ihre Hüfte. Bahnt sich da etwa was an zwischen den beiden? Wohl eher nicht. Doina bezeichnete Jona in ihrer Instagram-Story nur als "einen Freund".

Kurz nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, dass Jona der Vater von Lauras ungeborenem Kind sein könnte, verschwand er von der Bildfläche und gab an, eine Netzpause zu machen. Das heizte die Spekulationen erst recht an. Seine gute Freundin Alicia-Awa Beissert (24) erklärte jedoch gegenüber Promiflash, dass Laura nicht der Grund dafür gewesen sei. Jona musste sich zurückziehen, um sich einem Projekt zu widmen, meinte sie.

Anzeige

Instagram / jonasteinig Doina Barbaneagra und Jonathan Steinig

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / itsdoina Doina Barbaneagra, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de