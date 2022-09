Karriere als Mutter: Will Amira Pocher bald kürzertreten?

Amira Pocher (29) ist eine echte Powerfrau! Seit einigen Jahren läuft es bei der gebürtigen Österreicherin wirklich rund. Neben einem erfüllten Privatleben ist sie auch in Sachen Karriere mehr als erfolgreich. Doch wird es der Mutter von zwei Kindern nicht manchmal zu viel, ihr Arbeits- und Familienleben ständig unter einen Hut bringen zu müssen? Im Promiflash-Interview verriet Amira nun, ob sie sich bald mal eine Auszeit gönnen will.

Die in Klagenfurt am Wörthersee geborene Beauty erzählte Promiflash, dass sie ihren Plan, etwas kürzerzutreten, in der Zukunft vermutlich irgendwann in die Tat umsetzten sollte. "Aber bei mir ist es auch nicht so, dass ich jeden Tag voll im Einsatz bin", fuhr die 29-Jährige fort. Sie versuche immer darauf zu achten, dass sie nicht zu viel auf einmal mache und nie zwei Tage am Stück von ihren Kindern getrennt sei. So fahre sie nach Jobs oder Ähnlichem auch häufig über Nacht nach Hause, um morgens wieder bei ihren Söhnen sein zu können.

"Dazwischen kann ich es mir dann einfach mal erlauben, auch wieder ein, zwei Wochen auf der Couch zu sitzen und mit den Kindern zu verbringen", versicherte die zweifache Mutter beim kinderTag. Für die Podcasterin sei diese Möglichkeit der Zeitaufteilung wahrer Luxus.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Podcasterin

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

