Kostete Überwindung: Neu-Mama Lottie Tomlinson zeigt Body

Lottie Tomlinson (24) will ehrliche Einblicke geben! Die britische TV-Bekanntheit ist im August Mama geworden. Wie die Beauty den Alltag mit ihrem Sohn namens Lucky Burton gewuppt bekommt, zeigt sie fleißig auf Social Media. Auch über Schnappschüsse des kleinen Mannes dürfen sich ihre Fans freuen. Nun thematisierte sie aber ein anderes Thema: Lottie sprach über ihren After-Baby-Body und legte ein Geständnis ab!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Video von sich in einem schwarzen, engen Einteiler. Lottie wollte damit ihren Körper nach der Geburt präsentieren und verlor ein paar ehrliche Worte: "Ich stelle meinen Körper nach der Entbindung zur Schau! Ich habe zwei Wochen gebraucht, um dies zu posten, aber das ist die Realität. Ich will den Menschen zeigen, wie ich mein Selbstbewusstsein wieder zurückbekomme." Offenbar fühlte sich die Schwester des One Direction-Stars Louis Tomlinson (30) noch nicht zu hundert Prozent wohl in ihrem After-Baby-Body. Jedoch gehe es ihr langsam besser.

Lottie habe rund 20 Kilogramm während ihrer Schwangerschaft zugenommen, das soll an ihrem Selbstbewusstsein gekratzt haben. Ihre Community scheint ihre Bedenken jedoch nicht nachvollziehen zu können. "Oh Lottie, du bist von innen und außen wunderschön" oder "Immer wunderschön", lauteten nur zwei der lieben User-Kommentare unter dem Clip.

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Juli 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

Instagram / lottietomlinson, Instagram / lottietomlinson Collage: Lottie Tomlinson zeigt ihren Sohn Lucky Burton

