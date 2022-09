"Neues Kapitel": Hier knutscht Sanja Alena Eric Sindermann

Ist Eric Sindermann (34) etwa schon bereit für eine neue Beziehung? Der Handballer sorgt mit seiner in die Brüche gegangenen Partnerschaft gerade für eine Menge Drama: Denn das Liebes-Aus mit Katharina Hambuechen lief alles andere als geräuschlos ab. Neben den üblichen Schuldzuweisungen stehen sogar Gewaltvorwürfe gegen Eric im Raum. Doch der lenkt sich wohl lieber davon ab: Im Netz zeigt er sich in vielsagender Pose mit Sanja Alena!

Auf Instagram teilte Eric jetzt ein Foto, auf dem er zusammen mit der blonden Beauty zu sehen ist. Darauf stehen die beiden gemeinsam im Jacuzzi und Sanja drückt Eric einen feuchten Kuss auf die Wange. Er hält dabei seine Hände um ihre Taille und schaut lässig in die Kamera. "Ich bin bereit für ein neues Kapitel in meinem Leben", ließ der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat seine Fans unter dem Post wissen.

Einen kleinen Seitenhieb an seine Verflossene konnte sich der Sportler offenbar auch nicht verkneifen. "Am Ende wird die Wahrheit ans Licht kommen. Ich war schon immer ein Kämpfer und werde es auch bleiben", schrieb Eric unter seinen Beitrag. Ob da wirklich was zwischen ihm und Sanja läuft, bleibt abzuwarten...

Anzeige

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de