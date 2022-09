Niclas Castello weint vor Rührung wegen seiner Frau Sylvie

Sylvie Meis (44) bringt ihren Mann Niclas Castello zum Weinen. Im September 2020 heiratete die Moderatorin den Künstler im italienischen Florence. Erst kürzlich feierte das Paar seinen zweiten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass widmete die TV-Bekanntheit ihrem Ehemann süße Worte im Netz. Jetzt äußerte sich Niclas öffentlich zu seiner Frau und wurde dabei ganz emotional – ihm brach sogar vor Rührung die Stimme weg.

RTL traf Niclas in seinem Atelier. Als Künstler ist der gebürtige Thüringer genauso wie Sylvie eine Person des öffentlichen Lebens. Dennoch arbeiten die beiden in unterschiedlichen Bereichen. Trotzdem haben sie ineinander ihren Menschen fürs Leben gefunden, erklärte Niclas. "Meine Frau ist für mich die großartigste Person, die ich je in meinen Leben getroffen habe", versuchte er auszusprechen, bevor ihm die Stimme wegbrach.

Beim Thema Sylvie wird der 44-Jährige offenbar ganz emotional. Obwohl Niclas in der Öffentlichkeit kein Unbekannter ist, hält er sich bei Events zurück und überlässt seiner Partnerin die Bühne. Sylvie sei es wichtig, dass sie und ihr Mann nicht nur als Liebespaar, sondern auch als eigenständige Personen funktionieren. "Wir gehen beide unseren eigenen Weg und unterstützen uns gegenseitig, wo wir können", erzählte sie im Interview mit RTL.

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im September 2021

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Niclas Castello

