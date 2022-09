Vorher-Nachher-Pic: Neu-Mama Samira Klampfl zeigt ihren Body

Samira Klampfl (28) macht den Vergleich! 2021 nahm die Brünette bei Bachelor in Paradise teil und lernte dort Serkan Yavuz (29) kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und begrüßten sogar im Mai dieses Jahres ihre gemeinsame Tochter Nova Skye Sya auf der Welt. Seitdem teilt die Beauty gern Eindrücke aus ihrem Alltag als Mama, wie nun auch wieder: Samira postete eine Collage, die ihren Bauch nach und vor der Geburt zeigt.

In ihrer Instagram-Story machte die Neu-Mama einen direkten Vergleich. Auf dem linken Foto sieht man sie in einer hellblauen Jogginghose aus Samt und einem weißen bauchfreien Langarmshirt vor einem Spiegel posieren. Dabei kommt ihr flacher Bauch besonders gut zur Geltung. Die rechte Aufnahme zeigt die 28-Jährige in einer Unterhose und einem zusammengeknoteten grauen T-Shirt, wobei ihr runder Babybauch deutlich sichtbar ist. "Wow, wie hat sie da nur reingepasst?", schrieb Serkans Partnerin erstaunt dazu und spielte damit auf ihre vier Monate alte Tochter an.

Vor wenigen Tagen kam Samira auf ihren After-Baby-Body zu sprechen. "Also ich muss meinem Körper schon Respekt zollen", verriet die Influencerin in ihrer Story und merkte an, dass sie sich momentan den Umständen entsprechend in ihrem Körper wohlfühle. Trotzdem wolle sie bald wieder mehr Sport machen und auf eine gesunde Ernährung achten.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, November 2021

