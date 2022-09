Darum hält Valentina Pahde ihr Liebesleben unter Verschluss

Das Thema Liebe ist für Valentina Pahde (27) wohl ein Tabu-Thema. Die GZSZ-Darstellerin teilt gern ein paar Eindrücke aus ihrem Alltag im Netz – bei ihrem Liebesleben zieht sie allerdings die Grenze. So vermutete man, dass sie mit dem Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (34) zusammen war, was sie aber weder bestätigt noch dementiert hatte. Auch wenn es mittlerweile zwischen den beiden aus und vorbei sein soll, hält sich die Blondine weiterhin mit Aussagen zurück. Nun verriet Valentina, warum genau sie ihren Beziehungsstatus so geheim hält.

Die Beauty kommt in einem Gala-TV-Interview darauf zu sprechen, warum genau sie nichts über ihr Liebesleben preisgibt. "Es ist anstrengend, ständig darüber zu reden und voll viele bilden sich eine Meinung, die überhaupt nicht wissen, was eigentlich Sache ist", erklärte sie und merkte an, dass sie generell nur Personen im Netz zeige, die das wollen und auch in der Öffentlichkeit stehen. "Ich möchte einfach meine Familie schützen und meinen engsten Kreis", machte die 27-Jährige klar.

Dennoch sei sie der Meinung, dass sie sonst eigentlich viel aus ihrem Leben mit ihren Fans teile. "Ich lebe einfach mein Leben. Ich zeige aber ja auch viel Privates, das ist immer so ein Trugschluss. Viele denken, ich kapsel mich da komplett ab", sagte Valentina, denn sie habe schließlich auch eine Zwillingsschwester sowie viele Freunde, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen. Auch wenn sie sich eben nur mit bestimmten Personen zeigte, wolle sie trotzdem nicht alles preisgeben: "So ein bisschen Magic muss man ja auch noch beibehalten."

Valentina Pahde im September 2022

Valentina Pahde im August 2022

Valentina Pahde und Chryssanthi Kavazi

